Faktenkontor ist die am schnellsten wachsende Top-10-PR-Agentur Deutschlands

Hamburg (ots) -In "Pfeffers PR-Ranking 2022" belegt die Faktenkontor-Gruppe erneut den zehnten Platz. In diesem Jahr konnte der Honorar-Umsatz um 20,2 Prozent auf 20,36 Millionen Euro gesteigert werden. Mit dieser Wachstumsrate ist sie unter den Top-Ten der Branche die schnellst wachsende PR-Agentur.In diesem Jahr haben rund 103 Unternehmen ihre aktuellen Zahlen für "Pfeffers PR-Ranking" gemeldet. Unter den 103 Unternehmen konnte die Faktenkontor-Gruppe zum dritten Mal in Folge den zehnten Platz belegen. Die Zahl der Mitarbeitenden wuchs auf 160.Mit einem Honorarumsatz von 20,36 Millionen Euro im Jahr 2022, steigerte die Faktenkontor-Gruppe ihren Umsatz um 20,2 Prozent. Damit ist sie die am schnellsten wachsende Agentur unter Deutschlands Top-10.Darin spiegelt sich die konsequente Wachstumsstrategie der Hamburger wider. Den Grund für ihren anhaltenden Wachstumserfolg beschreiben die Hamburger wie folgt: "Die Faktenkontor-Gruppe blickt in der Tat auf ein erfreuliches Jahr 2022 zurück. Das Reputationsmanagement, anspruchsvolle Kommunikationskampagnen und die KI-basierte Medienanalyse waren die größten Treiber für unser Wachstum - und werden es auch in 2023 sein", ist sich der Geschäftsführende Gesellschafter Dr. Roland Heintze sicher."Im Kern geht es immer mehr um die datengestützte Kommunikation, die von immer mehr Kommunikationsabteilungen erwartet wird. Da die Faktenkontor-Gruppe hier zu den führenden Agenturen in Deutschland gehört, profitieren wir von diesem Trend besonders", ergänzt Jörg Forthmann, Geschäftsführender Gesellschafter der Faktenkontor-Gruppe.Die Faktenkontor-Gruppe besteht unter anderem aus den Kommunikationsberatungen PER Agency, Akima und Kompaktmedien, ergänzt um die Analysespezialisten des IMWF Institut für Management- und Wirtschaftsforschung.Mehr auf: www.faktenkontor-group.de