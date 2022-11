Faktenkontor boomt sich zum Wachstumschampion

Hamburg (ots) -- Mächtig mehr Umsatz, mehr Mitarbeiter, mehr Agenturen: Focus Business zeichnet Faktenkontor für herausragendes, solides Wachstum ausÜber vier Jahre hinweg im Schnitt 21 Prozent mehr Umsatz: Das macht die Hamburger Kommunikationsberatung Faktenkontor in einer Untersuchung von Focus Business zum "Wachstumschampion 2023". Mit diesem Titel zeichnet das Wirtschafts- und Karrieremagazin zum achten Mal in Folge Unternehmen in Deutschland aus, die in einer Geschäftsdaten-Analyse in Zusammenarbeit mit der Business-Intelligence-Plattform Statista durch ein besonders hohes langfristiges Mitarbeiter- und Umsatzwachstum hervorstechen. Die Agenturgründer Dr. Roland Heintze und Jörg Forthmann zeigen sich über die Auszeichnung erfreut und sehen sie als Bestätigung und Ansporn zugleich.Aus zwei Millionen im Handelsregister eingetragenen Firmen gelangte das Faktenkontor über eine Vorauswahl von 12.000 auffallend wachstumsstarken Unternehmen auf eine Shortlist von 1.503 genauer untersuchten Betrieben und schließlich als einer von 26 Preisträgern aus den Bereichen Werbung, Marketing und Medien in die ausgezeichnete Spitzengruppe der 500 "Wachstumschampions 2023". Die 2003 gegründete, inhabergeführte Hamburger Kommunikationsberatung ist inzwischen zu einer bundesweit vertretenen Gruppe angewachsen. Ihr gehören heute acht weitere Agenturen und Institute an, die unterschiedliche Fachexpertisen in die gemeinsame Arbeit einbringen. Allein die Hälfte dieser Tochterunternehmen gewann die Faktenkontor-Gruppe in den Jahren 2018 bis 2021 hinzu, deren testierte Umsatzzahlen die Grundlage des Rankings bilden. Das Team der Faktenkontor-Gruppe wuchs in diesem Untersuchungszeitraum so von 90 auf 150 Mitarbeiter an.Erfolgsrezept: Auf der Höhe der Zeit faktenbasiert & zielgruppenorientiert kommunizierenDen großen Zuspruch, den die Agentur-Gruppe am Markt findet, führen die Geschäftsführenden Gesellschafter Dr. Roland Heintze und Jörg Forthmann auf die konsequente Anwendung der faktenbasierten und zielgruppenorientierten Kommunikationsphilosophie des Faktenkontors zurück, sowie ihrer kontinuierlichen Weiterentwicklung entlang technologischer Innovationen und gesellschaftlichen Wandels."Erfolgreiche PR muss relevante, interessante und nutzwertige Inhalte zielgruppengerecht vermitteln", zeigt sich Heintze überzeugt. "Das Netzwerk der Faktenkontor-Gruppe bietet seinen Kunden dazu spezialisierte Fachexpertise in allen entscheidenden Teildisziplinen strategischer Öffentlichkeitsarbeit aus einer Hand."Inhalte inhouse erforschen, erstellen und zielgruppengerecht zustellenDie Analysten des zur Faktenkontor-Gruppe gehörenden IMWF Institut für Management- und Wirtschaftsforschung erstellen beispielsweise eigene Marktforschungs-Studien sowie Stakeholder- und Kommunikationsumfeldanalysen. Aus diesen leiten sich kundenspezifische Inhalte und Kanäle für die Entwicklung individueller Kommunikationsstrategien ab. Das IMWF zeigt sich dabei als Vorreiter im Einsatz von Künstlicher Intelligenz für Reputationsmessung und qualitative Medienresonanz-Analysen sowie Themenverlaufsanalysen.Eine interne, mit erfahrenen Fachjournalisten besetzte Redaktion bereitet diese Inhalte im Faktenkontor zielgruppengerecht in Wort und Bild für alle Formate auf - sei es die klassische Pressemeldung, Fachartikel, Filme, Podcasts oder Posts in diversen Sozialen Medien.Zusätzliche Digital- und Kampagnenexpertise bringen Deep Digital, Akima Media, TIQ Solutions und die Berliner Agentur Kompaktmedien in die Gruppe ein. Über das Fortbildungsinstitut MW Media Workshop wird die PR-Expertise der Gruppe in Fachkreisen geteilt. Aktuell stießen in 2022 die Marketingkommunikationsagentur Havanna Orange und die datenorientierte Strategieberatung .companion zur Faktenkontor-Familie hinzu.Faktenkontor: Berater für Unternehmens- und Vertriebskommunikation sowie ReputationsmanagementFaktenkontor ist der Berater für Unternehmens- und Vertriebskommunikation sowie Reputationsmanagement. Branchenerfahrene Experten unterstützen Unternehmen aus Finanzdienstleistung, Gesundheitswirtschaft sowie der Beratungs- und Technologie-Branche darin, ihre Zielgruppen über klassische und digitale Medien sowie im persönlichen Kontakt zu erreichen. Neben Medienberatung gehören Konzeption und Umsetzung von Kampagnen sowie Social-Media-Strategien zum Leistungsspektrum. Das Faktenkontor ist zertifiziertes Mitglied der Gesellschaft der führenden PR- und Kommunikationsagenturen (GPRA).Besuchen Sie unsere Website: www.faktenkontor.dePressekontakt:Dr. Roland HeintzeFaktenkontor GmbHLudwig-Erhard-Straße 37D-20459 HamburgTel.: 0 40/253 185- 110Fax: 0 40/253 185- 310E-Mail: Roland.Heintze@faktenkontor.dewww.faktenkontor.deOriginal-Content von: Faktenkontor, übermittelt durch news aktuell