Fairwood Aktie: Das könnte noch Folgen haben!

Der Aktienkurs von Fairwood steht im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" bei einer Rendite von -29,94 Prozent, was mehr als 33 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" beträgt die durchschnittliche Rendite der letzten 12 Monate -4,28 Prozent, wobei Fairwood mit 25,66 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die Dividendenrendite von Fairwood liegt derzeit bei 5,52 %, was nur geringfügig unter dem Branchendurchschnitt von 6,23 % liegt. Die Differenz von 0,71 Prozentpunkten führt zur Einstufung als "Neutral" in Bezug auf die ausgeschüttete Dividende.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Fairwood bei 8,89 HKD liegt, was eine Entfernung von -18,66 Prozent vom GD200 (10,93 HKD) bedeutet und somit ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 10,01 HKD, was wiederum zu einem "Schlecht"-Signal führt, da der Abstand -11,19 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Fairwood-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im fundamentalen Vergleich wird Fairwood im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Hotels Restaurants und Freizeit) als unterbewertet angesehen. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 31,2 gehandelt, was einem Abstand von 3 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 32,08 entspricht. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.