Fairwood Aktie: Das dürfte so richtig spannend werden!

Der Aktienkurs von Fairwood liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" um 27,75 Prozent niedriger, was mehr als 34 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Innerhalb der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" beträgt die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten -5,12 Prozent, und Fairwood liegt mit 22,64 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung hat die Aktie im vergangenen Jahr ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie erhalten.

In Bezug auf Dividenden schüttet Fairwood derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt von Hotels Restaurants und Freizeit. Der Unterschied beträgt 1,05 Prozentpunkte (5,21 % gegenüber 6,26 %), was dazu führt, dass die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft wird.

Das Stimmungsbild und der Buzz rund um Fairwood haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Das Stimmungsbild ändert sich, wenn die Mehrheit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen hat. Da bei Fairwood keine Auffälligkeiten registriert wurden, wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Fairwood in dieser Kategorie daher als "Neutral" eingestuft.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Fairwood liegt mit einem Wert von 31,06 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche "Hotels Restaurants und Freizeit", was einem Abstand von 0 Prozent entspricht. Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.