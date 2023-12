Fairwood Aktie: Jetzt kommt es knüppeldick!

Die Fairwood handelt derzeit bei einem Kurs von 9,5 HKD und liegt damit um -8,65 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, ergibt sich ebenfalls eine Einschätzung von "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -15,03 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht also für beide Zeiträume als "Schlecht" eingestuft.

Bezüglich des Sentiments und des Buzzes rund um die Aktie wurde die Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet untersucht. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Fairwood bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 80,95 Punkte, was darauf hindeutet, dass Fairwood momentan überkauft ist und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 74,17, dass Fairwood überkauft ist und erhält daher ebenfalls ein "Schlecht"-Rating. Somit wird Fairwood für den RSI insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Was die Dividende betrifft, so beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Fairwood derzeit 5, was zu einer negativen Differenz von -1,06 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" führt. Daher erhält Fairwood für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute eine "Schlecht"-Bewertung.