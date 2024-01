Fairwood Aktie: Augen auf!

Die Stimmung in Bezug auf die Fairwood-Aktie wird als neutral eingestuft, basierend auf einer Analyse von Kommentaren und Berichten in den sozialen Medien. Die Nutzer haben in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert. In Bezug auf die Dividende weist Fairwood eine Rendite von 5,21 Prozent auf, was 1,03 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher wird die Aktie als unrentables Investment bewertet. In technischer Hinsicht wird die Fairwood-Aktie als "Schlecht" eingestuft, da der Kurs um -16 Prozent unter dem gleitenden Durchschnittskurs verläuft. Die Rendite der Aktie im vergangenen Jahr lag bei -27,75 Prozent, was 32,18 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Zyklische Konsumgüter" liegt. Die jährliche Rendite für die Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" beträgt -4,44 Prozent, und Fairwood liegt 23,31 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

