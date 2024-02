Fairfx löst Jubelsturm aus!

Equals wird im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (IT-Dienstleistungen) als überbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 29,74, was einem Abstand von 43 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 20,8 entspricht. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Schlecht"-Empfehlung.

Die technische Analyse zeigt, dass Equals derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 107,11 GBP, während der aktuelle Kurs der Aktie (112 GBP) um +4,57 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zur Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) beträgt 119,35 GBP, was einer Abweichung von -6,16 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Insgesamt ergibt sich daher das Rating "Neutral".

Laut Analystenmeinungen erhält die Equals-Aktie langfristig die Einschätzung "Gut". Es liegen insgesamt 2 positive, 0 neutrale und 0 negative Bewertungen vor. Es gab keine Analystenupdates im letzten Monat. Das Kursziel der Analysten liegt bei 163 GBP, was eine Performance von 45,54 Prozent gegenüber dem aktuellen Kurs von 112 GBP bedeuten würde. Die Gesamteinschätzung der Analysten führt zur Bewertung "Gut".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An 11 Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, während negative Diskussionen nicht aufgezeichnet wurden. An insgesamt drei Tagen waren die Anleger neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Equals diskutiert. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Insgesamt ergibt sich für das Anleger-Sentiment daher eine "Gut"-Einschätzung.