Fairfx Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt werden. Equals wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt aktuell bei 51,28 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 53,85 keine Anzeichen von Überkauftheit oder Überverkauftheit, und erhält daher ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

Die Analysten schätzen die Aktie von Equals langfristig als "Gut"-Titel ein, basierend auf den Bewertungen von 18 Analysten, von denen 2 die Aktie als "Gut" bewertet haben, während keine neutrale oder schlechte Bewertungen vorliegen. Die Analysten erwarten im Mittel ein Kursziel von 163 GBP, was einer Erwartung von 46,19 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Einstufung führt.

In fundamentaler Hinsicht beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Equals derzeit 29,74 und liegt damit 44 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 20 in der IT-Dienstleistungsbranche. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe, da die Aktie aus heutiger Sicht überbewertet ist.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurden besonders positive Diskussionen über Equals geführt, während an sieben Tagen die Diskussion überwiegend positiv und an vier Tagen überwiegend negativ war. In den letzten ein, zwei Tagen gab es keine auffällig positiven oder negativen Themen, was der Aktie eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers verleiht. Somit erhält Equals insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Sentiments.