Fairfax Financial HoldingsPref K ist zurück!

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Fairfax als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Fairfax-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 33,92, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 52,37, der eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Fairfax derzeit bei 1061,94 CAD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 1222,51 CAD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt damit +15,12 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit bei 1202,43 CAD, wodurch die Aktie mit einem Abstand von +1,67 Prozent als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

Auch die Stimmung der Anleger spielt eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Unsere Analysten haben die Stimmung in sozialen Plattformen in Bezug auf Fairfax untersucht und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde überwiegend positiv waren. Zudem haben die Nutzer der sozialen Medien in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen in Bezug auf Fairfax diskutiert. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft.

Die Bewertungen von Analysten geben weiteren Aufschluss über die Aktie. In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 5 Analystenbewertungen für die Fairfax-Aktie abgegeben, wovon 5 Bewertungen als "Gut", 0 als "Neutral" und 0 als "Schlecht" eingestuft wurden. Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Gut"-Rating für die Fairfax-Aktie. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Fairfax vor, jedoch ergab sich aus den bisherigen Ratings ein durchschnittliches Kursziel von 1494 CAD. Dies bedeutet ein Aufwärtspotential von 22,21 Prozent, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 1222,51 CAD. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Empfehlung für die Aktie der Fairfax.

Insgesamt wird Fairfax daher als "Gut" eingestuft, basierend auf den verschiedenen Punkten der Analyse.