Fairfax Financial HoldingsPref K-Anleger wird’s freuen!

Die Versicherungsgesellschaft Fairfax hat eine Dividendenrendite von 1,19 Prozent, was 1,58 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Fairfax-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 5 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen abgegeben, was im Durchschnitt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Es gibt keine aktualisierten Analysen zu Fairfax aus dem letzten Monat. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf Analystenmeinungen liegt bei 1494 CAD, was einem potenziellen Anstieg um 19,25 Prozent entspricht. Daher erhält die Fairfax-Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung von Analysten.

Im Vergleich zur Branche (Versicherung) wird Fairfax als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt 7,46, was 35 Prozent unter dem Branchen-KGV von 11,55 liegt. Auf fundamentaler Basis erhält die Aktie daher ebenfalls eine "Gut"-Empfehlung.

Die Stimmung für Fairfax hat sich in den letzten Wochen deutlich verbessert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Es wurden jedoch keine außergewöhnlichen Aktivitäten in den sozialen Medien in Bezug auf Fairfax gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.