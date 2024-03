Fairfax Financial HoldingsPref K Aktie: Das war nur der Anfang!

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Fairfax war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, mit nur drei Tagen, an denen negative Stimmungen vorherrschten. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger hauptsächlich an positiven Themen interessiert, was zu einer aktuellen "Gut"-Bewertung führt. Das Anleger-Stimmungsbarometer gibt der Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Fairfax bei 10,6, was unter dem Branchendurchschnitt von 11,06 liegt. Dadurch wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält ebenfalls eine "Gut"-Bewertung auf dieser Basis.

Langfristig gesehen wird die Fairfax-Aktie laut Analysten eine "Gut"-Einschätzung erhalten, mit insgesamt 5 positiven und keiner negativen Bewertung. Das Kursziel der Analysten liegt bei 1650 CAD, was einer potenziellen Performance von 10,26 Prozent entspricht.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength-Index (RSI) der Fairfax bei 57,94 liegt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, der auf einem Zeitraum von 25 Tagen basiert, liegt bei 34,31 und bestätigt diese "Neutral"-Einschätzung.

Insgesamt erhält die Aktie von Fairfax eine positive Bewertung aufgrund des Anleger-Sentiments, der fundamentalen Kriterien und der Einschätzungen von Analysten, während die technische Analyse zu einer neutralen Einschätzung führt.