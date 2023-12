Fairfax Financial HoldingsPref K Aktie: Der ganz große Wurf!

Die Aktie von Fairfax wird derzeit von Analysten als "Gut" bewertet. In den letzten zwölf Monaten wurden 5 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen abgegeben. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose von 1494 CAD haben die Aktien ein Aufwärtspotenzial von 24,58 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Die Dividendenrendite von Fairfax beträgt aktuell 1,19 Prozent, was leicht unter dem Mittelwert von 2,11 Prozent liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung von den Analysten.

In der technischen Analyse wird die Fairfax auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" eingestuft. Der GD200 liegt bei 1049,26 CAD, was einer Abweichung von +14,29 Prozent vom aktuellen Kurs von 1199,25 CAD entspricht. Die Bewertung basierend auf dem GD50 von 1191,61 CAD in den vergangenen 50 Tagen ergibt eine neutrale Einschätzung. Insgesamt erhält das Unternehmen jedoch ein Rating von "Gut".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, mit 11 Tagen, in denen positive Themen dominierten, im Vergleich zu drei Tagen mit negativer Kommunikation. Die verstärkte Diskussion über positive Themen in den letzten ein bis zwei Tagen führt zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments für das Unternehmen Fairfax.