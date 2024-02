Fairfax Financial HoldingsPref K Aktie: Nächster Hammer kommt!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Fairfax liegt bei einem Wert von 7, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 9,6 für die Versicherungsbranche liegt und somit etwa 20 Prozent unter dem Durchschnitt. Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Fairfax damit unterbewertet und erhält folglich eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Fairfax mit 1,61 Prozent 1,15 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 2 Prozent. Die Aktie wird daher als eher unrentables Investment betrachtet und von der Redaktion mit einer "Schlecht"-Bewertung versehen.

Beim Vergleich der Aktienkurse zur durchschnittlichen Jahresperformance im Finanzsektor, verzeichnet Fairfax eine Rendite von 45,48 Prozent, was 42 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Versicherungsbranche hat in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von 18,46 Prozent erzielt, wobei Fairfax mit 27,02 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung wird die Aktie in dieser Kategorie als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Fairfax liegt bei 27,33, was als überverkauft betrachtet wird und daher zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 40 und wird als Indikator für eine weder überkaufte noch überverkaufte Situation betrachtet, weshalb eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung als "Gut" vergeben.