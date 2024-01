Fairfax Financial HoldingsPref K Aktie: Jetzt wird es konkret!

Der Aktienkurs von Fairfax hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 58,95 Prozent erzielt. Im Branchenvergleich zeigt sich eine deutliche Outperformance von +41,86 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Versicherung"-Branche, die im Durchschnitt um 17,09 Prozent gestiegen sind. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Finanzen"-Sektors, der eine Rendite von 9,84 Prozent hatte, liegt Fairfax mit einer Überperformance von 49,1 Prozent deutlich darüber und erhält daher ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende schüttet Fairfax eine Rendite von 1,19 % aus, was 1,55 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt von 2,74 % liegt. Somit erhält das Unternehmen in diesem Bereich eine Einstufung von "Schlecht".

Der Relative Strength-Index (RSI) der Fairfax liegt bei 12,12, was zu einer Einstufung von "Gut" führt. Auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht und 43,52 beträgt, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Gut" basierend auf dem RSI.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Auswertung, dass es keine signifikante Veränderung der Stimmung der Anleger im letzten Monat gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsintensität deutet jedoch darauf hin, dass das Unternehmen weniger Beachtung erfährt, was zu einer Einstufung von "Schlecht" in diesem Bereich führt. Insgesamt wird die Fairfax-Aktie daher mit einem Gesamtrating von "Schlecht" bewertet.