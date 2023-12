Fairfax Financial HoldingsPref K Aktie: Jetzt aber!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Fairfax-Aktie zeigt einen Wert von 54 für die letzten 7 Tage. Damit wird die Aktie als weder überkauft noch -verkauft eingestuft und erhält eine "Neutral"-Bewertung. Der RSI auf 25-Tage-Basis beträgt 55,56, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für Fairfax gemäß der RSI-Bewertung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Fairfax liegt bei 7, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 11,5 (Versicherung) zu einer Unterbewertung der Aktie führt. Fundamentale Kriterien sprechen somit für eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

In der technischen Analyse wird die Fairfax auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" eingestuft. Der GD200 liegt bei 1049,26 CAD, während der Kurs der Aktie bei 1199,25 CAD liegt, was einer Überperformance von +14,29 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) beträgt 1191,61 CAD, was einer minimalen Abweichung von +0,64 Prozent entspricht. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Gut".

Im Branchenvergleich zeigte die Fairfax-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 58,95 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Versicherungsbranche im Durchschnitt um 16,46 Prozent stiegen. Dies führt zu einer Outperformance von +42,49 Prozent für Fairfax. Auch im Vergleich zum Finanzsektor, der eine mittlere Rendite von 6,49 Prozent hatte, liegt Fairfax mit 52,45 Prozent über dem Durchschnitt. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.