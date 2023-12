Fairfax Financial HoldingsPref I löst Jubelsturm aus!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Anzeiger für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Für die Fairfax-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 54, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen, der 55,56 beträgt. Auch hier wird die Aktie als neutral eingestuft. Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung nach dem RSI.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen hauptsächlich positiv, mit 11 Tagen, in denen positive Themen dominierten, und nur 3 Tagen, an denen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen war die Diskussion überwiegend positiv, was zu einer guten Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Einschätzungen zur Aktie. Bei Fairfax zeigte sich eine verringerte Diskussionsintensität, was zu einer schlechten Einschätzung führte. Auch die Rate der Stimmungsänderung wies eine negative Veränderung auf, was erneut zu einer schlechten Bewertung führte. Insgesamt ergibt sich somit eine schlechte Einstufung.

Von Analysten wird die Fairfax-Aktie aktuell mit "Gut" bewertet, basierend auf 5 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es gibt keine neuen Analystenupdates aus dem letzten Monat. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 1494 CAD, was einem Aufwärtspotenzial von 24,58 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Fairfax also eine "Gut"-Bewertung in diesem Abschnitt der Analyse.