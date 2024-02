Fairfax Financial HoldingsPref I Aktie: Das wir das noch mal erleben dürfen!

Bei Fairfax gab es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigt keine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen, daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Analysten haben insgesamt 5 Bewertungen für die Fairfax-Aktie abgegeben, die alle als "Gut" eingestuft werden. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 1650 CAD, was ein Aufwärtspotential von 17,02 Prozent bedeutet. Somit wird für das Unternehmen eine "Gut"-Empfehlung ausgesprochen.

Die Diskussionen in sozialen Medien deuten auf überwiegend positive Meinungen und Themen rund um die Wertpapiere von Fairfax hin. Daher wird das Unternehmen als "Gut" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Fairfax-Aktie mit +23,54 Prozent Entfernung vom GD200 ein "Gut"-Signal ist. Auch der GD50 weist mit einem Kurs von 1295,5 CAD und einem Abstand von +8,84 Prozent ein "Gut"-Signal auf. Somit wird auch aus charttechnischer Sicht der Kurs als "Gut" bewertet.