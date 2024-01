Fairfax Financial HoldingsPref I Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Der Versicherungskonzern Fairfax wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 7,46 bewertet, was 35 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 11,45. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und wird daher aus fundamentaler Sicht als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass es in den letzten Monaten keine signifikante Veränderung der Anlegerstimmung gab, weshalb dieser Punkt als "Neutral" bewertet wird. Die Diskussionsintensität über das Unternehmen ist jedoch rückläufig, was zu einer schlechten Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 1068,93 CAD liegt, was einer positiven Bewertung entspricht. Der Abstand zum GD200 beträgt +19,95 Prozent und der GD50 liegt bei +5,61 Prozent, was ebenfalls auf eine gute Performance hindeutet.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Fairfax liegt bei 12,12, was auf eine gute Bewertung hindeutet. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 43,52 und wird daher neutral eingestuft. Insgesamt ergibt sich somit eine positive Gesamtbewertung für die Fairfax-Aktie.