Fairfax Financial HoldingsPref I Aktie: Das gab es noch nie!

Die Aktie von Fairfax hat in den vergangenen 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 1076,25 CAD erreicht, während der aktuelle Kurs bei 1252,81 CAD liegt. Dies ergibt eine Abweichung von +16,41 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Für den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt der aktuelle Wert bei 1224,93 CAD, was einer Abweichung von +2,28 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie von Fairfax somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 5 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen abgegeben, was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, jedoch liegt das durchschnittliche Kursziel für die Aktie bei 1494 CAD, was einem möglichen Anstieg um 19,25 Prozent entspricht und daher zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Aus Analystensicht erhält die Fairfax-Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Finanzsektor hat die Fairfax-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 58,95 Prozent erzielt, was 49,09 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Versicherungsbranche beträgt 19,41 Prozent, wobei Fairfax aktuell 39,54 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser überdurchschnittlichen Leistung wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment, basierend auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, zeigt eine überwiegend positive Stimmung gegenüber der Aktie von Fairfax in den letzten zwei Wochen. Es gab neun Tage mit positiven und nur einen Tag mit überwiegend negativen Diskussionen. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten die positiven Themen. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Somit erhält Fairfax auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung.