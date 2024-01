Fairfax Financial HoldingsPref I Aktie: Das darf sich kein Anleger entgehen lassen!

Die Bewertung von Aktienkursen hängt nicht nur von harten Faktoren wie Bilanzdaten ab, sondern auch von weichen Faktoren wie der Stimmung. Analysten von Fairfax haben die Aktie auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare größtenteils positiv waren. In den letzten ein bis zwei Tagen haben Nutzer sozialer Medien überwiegend positive Themen rund um Fairfax diskutiert. Basierend auf dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Gut" in Bezug auf die Stimmung.

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Mit einem Wert von 7,46 ist Fairfax deutlich günstiger als das Branchenmittel in der Versicherungsbranche und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 11,46, was einen Unterschied von 35 Prozent ausmacht. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Fairfax bei 1061,94 CAD liegt, während der aktuelle Kurs bei 1222,51 CAD liegt. Dies entspricht einer Distanz zum GD200 von +15,12 Prozent, was zu einer Bewertung "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 1202,43 CAD, was einen Abstand von +1,67 Prozent bedeutet und somit als "Neutral" eingestuft wird. Die Gesamtnote lautet daher "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Fairfax als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Aktie von Fairfax ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 33,92 und für den RSI25 von 52,37, was zu einer Gesamteinstufung "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.