Fairfax Financial HoldingsPref I Aktie: Jetzt aber!

Die Aktie von Fairfax wird derzeit von Analysten als "Gut" bewertet. In den letzten zwölf Monaten wurden 5 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen abgegeben. Es liegen keine neuen Analystenupdates zu Fairfax vor. Nach der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 24,58 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Fairfax liegt bei 7, was im Vergleich zu anderen Versicherungsunternehmen unter dem Durchschnitt liegt und daher als unterbewertet gilt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist gesunken, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung hat sich negativ verändert, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

In sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Dies führte zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments.

Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Gut"-Einschätzung für die Aktie von Fairfax.

