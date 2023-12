Fairfax Financial HoldingsPref F Aktie: Es wird konkret!

Die langfristige Meinung von Analysten zur Fairfax-Aktie wird als "Gut" eingestuft. Von insgesamt 5 Bewertungen sind 5 Gut und keine Neutralen oder Schlechten vorhanden. Es gab im letzten Monat keine neuen Analystenupdates zu Fairfax. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 1494 CAD, was einer erwarteten Performance von 23,47 Prozent entspricht, basierend auf dem aktuellen Kurs von 1210 CAD. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Fairfax liegt bei 7,46, was unter dem Branchendurchschnitt von 11,11 liegt. Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien wird die Aktie als unterbewertet betrachtet und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf den Aktienkurs von Fairfax wird ebenfalls als positiv bewertet. Die Analyse sozialer Plattformen ergab überwiegend positive Kommentare und Themen rund um die Aktie in den letzten ein bis zwei Tagen. Daher wird die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Im Vergleich zur "Versicherung"-Branche erzielte Fairfax in den letzten 12 Monaten eine Performance von 58,95 Prozent, während ähnliche Aktien im Durchschnitt nur um 15,26 Prozent stiegen. Dies bedeutet eine Outperformance von +43,69 Prozent für Fairfax. Auch im "Finanzen"-Sektor lag die Rendite von Fairfax mit 49,89 Prozent über dem Durchschnitt von 9,06 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls als "Gut" eingestuft.

