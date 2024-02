Fairfax Financial HoldingsPref F Aktie: Es ist nicht so schlimm wie es aussieht!

Die technische Analyse der Fairfax-Aktie zeigt, dass sich das Wertpapier derzeit in einem Aufwärtstrend befindet. Dies wird durch den längerfristigen 200-Tage-Durchschnitt bestätigt, der bei 1130,26 CAD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 1400,64 CAD liegt, was einer Abweichung von +23,92 Prozent entspricht. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 1280,78 CAD liegt über dem letzten Schlusskurs, was eine Abweichung von +9,36 Prozent darstellt.

Das Rating für die Fairfax-Aktie basierend auf trendfolgenden Indikatoren ist demnach "Gut". Dies wird auch durch die Analysteneinschätzung bestätigt, die insgesamt als "Gut" eingestuft wird, da 5 Analysten eine Kaufempfehlung, 0 eine Neutralbewertung und 0 eine Verkaufsempfehlung abgegeben haben. Auch das Kursziel der Analysten von durchschnittlich 1594 CAD deutet auf eine positive Entwicklung von 13,81 Prozent hin.

Das Sentiment und Buzz in den sozialen Medien zeigt keine eindeutige Veränderung in den Diskussionen über Fairfax. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Die Diskussionen und Interaktionen der Anleger in den sozialen Medien zeigen, dass in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv über Fairfax diskutiert wurde. In den letzten ein, zwei Tagen wurden jedoch vor allem negative Themen diskutiert, was zu einer "Neutral"-Einschätzung der Aktie führt.

Insgesamt erhält die Fairfax-Aktie sowohl basierend auf den trendfolgenden Indikatoren als auch auf dem Anleger-Stimmungsbarometer eine "Neutral"-Bewertung.