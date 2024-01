Fairfax Financial HoldingsPref F Aktie: Anleger werden sich richtig freuen!

Der Aktienkurs von Fairfax hat im vergangenen Jahr eine beeindruckende Rendite von 58,95 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Finanzsektor übertrifft Fairfax den Durchschnitt um 49,09 Prozent. Die jährliche Rendite für Versicherungsunternehmen liegt im Branchendurchschnitt bei 19,41 Prozent, und hier liegt Fairfax sogar um 39,54 Prozent darüber. Aufgrund dieser überdurchschnittlichen Leistung wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien, und in den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Fairfax gesprochen. An neun Tagen überwog die positive Stimmung, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten positive Themen, was zu einer aktuellen Einschätzung der Aktie als "Gut" führt.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt ist Fairfax aus fundamentaler Sicht unterbewertet, basierend auf einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 7,46 im Vergleich zum Branchen-KGV von 11,55. Daher wird die Aktie auch hier als "Gut" empfohlen.

Der Relative Strength-Index (RSI) stuft die Aktie von Fairfax als neutral ein, mit einem RSI7-Wert von 34,48 und einem RSI25-Wert von 45,51. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" basierend auf dem Relative Strength Indikator.