Fairfax Financial HoldingsPref E ist zurück!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Laufe der Zeit zu bewerten und ist daher ein nützlicher Indikator, um überkaufte oder unterverkaufte Aktien zu identifizieren. Der RSI der letzten 7 Tage für die Aktie von Fairfax beträgt 54 und erhält daher eine neutrale Bewertung. Der 7-Tage-RSI wird nun mit dem RSI auf 25-Tage-Basis verglichen, der bei 55,56 liegt. Auch hier wird die Aktie als neutral eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Fairfax.

Die Dividendenrendite für Fairfax beträgt derzeit 1,19 Prozent, was nur leicht unter dem Durchschnitt von 2,11 Prozent liegt. Daher erhält Fairfax eine neutrale Bewertung für die Dividendenpolitik.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete Fairfax eine Performance von 58,95 Prozent, während ähnliche Aktien in der Versicherungsbranche durchschnittlich nur um 16,46 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +42,49 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Finanzsektor lag Fairfax mit 52,45 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance erhält Fairfax ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs wird Fairfax derzeit als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 1049,26 CAD, während der Kurs der Aktie bei 1199,25 CAD um +14,29 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt eine Abweichung von +0,64 Prozent, was insgesamt zu einem "Gut"-Rating führt.