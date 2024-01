Fairfax Financial HoldingsPref E Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Fairfax Aktie zeigt starke Performance im Vergleich zur Branche

Die Aktie von Fairfax konnte in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 58,95 Prozent erzielen. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der Versicherungsbranche im Durchschnitt um 17,09 Prozent, was bedeutet, dass Fairfax eine Outperformance von beachtlichen +41,86 Prozent verzeichnete. Auch im Finanzsektor konnte Fairfax mit einer Rendite von 9,84 Prozent im letzten Jahr punkten und lag somit 49,1 Prozent über dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance erhielt das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Fairfax bei 1068,93 CAD, während der aktuelle Aktienkurs bei 1282,22 CAD liegt. Dies entspricht einer Distanz zum GD200 von +19,95 Prozent, was zu einer positiven Bewertung führt. Der GD50 der Aktie beträgt derzeit 1214,06 CAD, was einem Abstand von +5,61 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer guten Bewertung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine Gesamtnote von "Gut".

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv für Fairfax. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen deutet darauf hin, dass überwiegend positive Themen in den Diskussionen im Fokus standen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung von "Gut" für die Aktie führt.

Allerdings schüttet Fairfax im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Versicherungsbranche eine Dividendenrendite von 1,19 % aus, was 1,55 Prozentpunkte weniger als der übliche Durchschnitt von 2,74 % ist. Aufgrund des niedrigeren Ertrags wird die Dividende daher als "Schlecht" eingestuft.