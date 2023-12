Fairfax Financial HoldingsPref E Aktie: Das sind gute Nachrichten!

Die Fairfax-Aktie erhält von Analysten insgesamt die Einschätzung "Gut". Die langfristige Meinung der Analysten spiegelt sich in einer Bewertung von 5 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht wider. Es gab keine Analystenupdates im letzten Monat. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 1494 CAD, was einer erwarteten Performance von 23,47 Prozent entspricht.

Bei der technischen Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt der aktuelle Wert bei 1058,63 CAD. Der letzte Schlusskurs von 1210 CAD liegt deutlich darüber, was eine positive Entwicklung von 14,3 Prozent zeigt. Basierend auf dieser Analyse erhält die Aktie eine Bewertung von "Gut". Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (1198,54 CAD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,96 Prozent), was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Insgesamt erhält die Fairfax-Aktie bei der einfachen Charttechnik ein Rating von "Gut".

Die Stimmung zu Fairfax auf sozialen Plattformen ist überwiegend positiv, was sich auch in den Kommentaren der Nutzer widerspiegelt. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen rund um Fairfax diskutiert, was zu einer Einstufung der Aktie als "Gut" in Bezug auf die Stimmung führt.

In Bezug auf die Dividende weist die Aktie eine Rendite von 1,19 Prozent auf, die unter dem Branchendurchschnitt von 2,77 Prozent liegt. Dies führt zu einer Differenz von -1,58 Prozent zur Branche und einer "Schlecht"-Einschätzung der Dividendenpolitik seitens der Redaktion.