Fairfax Financial HoldingsPref E Aktie: Das ist die Höhe!

Die Dividendenrendite von Fairfax liegt derzeit bei 1,61 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,8 Prozent liegt. Diese Differenz von -1,19 Prozent führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für die Dividendenpolitik des Unternehmens.

Im Vergleich zur Finanzbranche konnte die Aktie von Fairfax im vergangenen Jahr eine Rendite von 58 Prozent erzielen, was 46,59 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Versicherungsbranche liegt die Rendite mit 30,75 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Bei der technischen Analyse ergibt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Fairfax bei 1195,58 CAD liegt, während der aktuelle Kurs bei 1496,48 CAD liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung. Auch der Abstand zur GD50 und GD200 zeigt eine positive Entwicklung, wodurch die Gesamtbewertung ebenfalls "Gut" ausfällt.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz zeigt sich, dass die Aktie von Fairfax eine erhöhte Diskussionsintensität hat und eine positive Stimmungsänderung zu verzeichnen ist. Daher ergibt sich auch hier eine Gesamtbewertung von "Gut" für das Unternehmen.

