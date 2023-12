Fairfax Financial HoldingsPref E Aktie: Was kommt da auf sie zu?

Der Finanzdienstleister Fairfax Financial Holdings Limited (FFH) wird laut einer jüngsten Analyse mit gemischten Rezensionen bewertet. Die Diskussionsintensität in Bezug auf das Unternehmen war erhöht, was auf ein reges Interesse am Wertpapier hindeutet. Allerdings gab es auch eine negative Stimmungsänderung, was zu einer insgesamt schlechten Einschätzung führte.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Finanzsektor hat Fairfax im vergangenen Jahr eine hervorragende Rendite von 58,95 Prozent erzielt. Dies liegt deutlich über dem Branchendurchschnitt von 6,64 Prozent und sogar 42,83 Prozent über der mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Versicherungsbranche. Aufgrund dieser überdurchschnittlichen Performance wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Fairfax-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 1051,81 CAD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 1201,9 CAD liegt. Dies entspricht einer positiven Abweichung von +14,27 Prozent und führt zu einer positiven Bewertung der Aktie. Bei einer kurzfristigeren Analyse auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein neutraleres Rating, da der gleitende Durchschnitt bei 1192,71 CAD liegt, was einer Abweichung von nur +0,77 Prozent entspricht.

Die Einschätzungen von Analysten für Fairfax sind überwiegend positiv, da 5 von 18 Analysten die Aktie als "Gut" bewerteten, während keine neutralen oder schlechten Bewertungen vorlagen. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 1494 CAD, was einer Erwartung von 24,3 Prozent entspricht.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Aktie von Fairfax Financial Holdings Limited gemischte Bewertungen erhält, wobei die langfristige Performance und die Analysteneinschätzungen überwiegend positiv ausfallen.