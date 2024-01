Fairfax Financial HoldingsPref E Aktie: Quo vadis?

Der Aktienkurs von Fairfax hat in den letzten 12 Monaten eine starke Performance von 58,95 Prozent erzielt, was im Branchenvergleich eine Outperformance von +40,87 Prozent gegenüber ähnlichen Aktien aus der "Versicherung"-Branche bedeutet. Auch im "Finanzen"-Sektor lag die Rendite mit 48,78 Prozent über dem Durchschnitt von 10,16 Prozent im letzten Jahr. Dies führt zu einem insgesamt positiven Rating in beiden Bereichen.

In der fundamentalen Analyse zeigt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einen deutlichen Wert von 7,46, was Fairfax im Vergleich zum Branchenmittel in der "Versicherung"-Branche als unterbewertet erscheinen lässt. Das Branchen-KGV von 11,46 bedeutet einen Abstand von 35 Prozent, weshalb der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft wird.

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs von Fairfax bei 1061,94 CAD, während die Aktie selbst einen Kurs von 1222,51 CAD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +15,12 Prozent und führt zur Bewertung "Gut". Der GD50 für die letzten 50 Tage hat derzeit einen Stand von 1202,43 CAD, was einer Aktiendistanz von +1,67 Prozent und somit einer "Neutral"-Bewertung entspricht. Die Gesamtnote für die technische Analyse lautet daher "Gut".

Im Bereich Sentiment und Buzz zeigt die Analyse, dass die Stimmung für Fairfax in den letzten Wochen deutlich eingetrübt ist. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie auf dieser Stufe mit "Schlecht". Zudem wurde eine verringerte Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hindeutet. Auch hierfür erhält Fairfax eine "Schlecht"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich somit eine Bewertung von "Schlecht" für die Aktie von Fairfax.