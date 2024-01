Fairfax Financial HoldingsPref E Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Der Aktienkurs von Fairfax hat im vergangenen Jahr eine beeindruckende Rendite von 58,95 Prozent erreicht. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Finanzsektor übertrifft sie den Durchschnitt um 49,09 Prozent. Die jährliche Rendite für Versicherungsaktien liegt bei 19,41 Prozent, was bedeutet, dass Fairfax aktuell um 39,54 Prozent besser abschneidet. Aus diesem Grund wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von +16,41 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Die kurzfristige Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt eine "Neutral"-Bewertung.

Die Dividendenrendite von Fairfax beträgt 1,19 Prozent, was 1,58 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher wird die Dividendenpolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength-Index ordnet die Aktie von Fairfax als Neutral-Titel ein. Der RSI7-Wert von 34,48 und der RSI25-Wert von 45,51 führen zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

