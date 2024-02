Fairfax Financial HoldingsPref E Aktie: Ist theoretisch jetzt alles möglich?

Weitere Suchergebnisse zu "EnQuest":

Der Aktienkurs von Fairfax wird im Vergleich zur durchschnittlichen Performance von Aktien aus dem Finanzsektor als sehr stark bewertet. Mit einer Rendite von 45,48 Prozent in den letzten 12 Monaten übertrifft Fairfax den Branchendurchschnitt um mehr als 42 Prozent. Auch im Vergleich zur Versicherungsbranche, die eine mittlere Rendite von 18,46 Prozent erzielte, liegt Fairfax mit 27,02 Prozent deutlich darüber. Dies führt zu einem insgesamt positiven Rating in dieser Kategorie.

Das Sentiment und der Buzz um Fairfax haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Es gab keine auffälligen Tendenzen zu besonders positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien, die das Stimmungsbild bestimmen. Daher wird dieses Kriterium neutral bewertet. Allerdings wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen in Bezug auf die Diskussionen festgestellt, was zu einer schlechten Bewertung in diesem Bereich führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 1410 CAD von Fairfax mit einer Entfernung von +23,54 Prozent vom GD200 (1141,33 CAD) ein gutes Signal liefert. Auch der GD50 weist mit einem Kurs von 1295,5 CAD und einem Abstand von +8,84 Prozent ein gutes Signal für den Aktienkurs aus. Insgesamt wird der Kurs der Fairfax-Aktie als positiv bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Auf fundamentaler Ebene zeigt sich, dass das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Fairfax mit einem Wert von 7 unter dem Branchendurchschnitt von 9,6 liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und daher eine positive Bewertung in dieser Kategorie erhält.