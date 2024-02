Fairfax Fin Hld Cum 5 Yr Rt G Prf Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Der Relative Strength Index, kurz RSI, ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Aktuell liegt der RSI der Fairfax bei 27,33, was auf eine überverkaufte Situation hinweist. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut". Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. In diesem Fall bewegt sich der RSI für die Fairfax bei 40, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Fairfax daher für diese Kategorie die Einstufung "Gut".

In Bezug auf die Dividende weist die Fairfax eine Dividendenrendite von 1,61 Prozent auf, was 1,15 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Da die Branche "Versicherung" eine durchschnittliche Dividendenrendite von 2 Prozent hat, wird die Aktie daher als unrentables Investment eingestuft und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Stimmung und der Buzz rund um die Fairfax haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Da keine Auffälligkeiten im Stimmungsbild festgestellt wurden, wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen in Bezug auf die Stärke der Diskussion festgestellt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammengefasst bekommt die Fairfax für diese Stufe daher ein "Schlecht".

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 5 Analystenbewertungen für die Fairfax-Aktie abgegeben, von denen 5 als "Gut", 0 als "Neutral" und 0 als "Schlecht" bewertet wurden. Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Gut"-Rating für die Fairfax-Aktie. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung, was zu einem "Gut"-Rating für das Fairfax-Wertpapier aus dem letzten Monat führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 1650 CAD, was ein Aufwärtspotential von 17,02 Prozent bedeutet. Daraus ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung. Unterm Strich erhält die Fairfax somit ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.