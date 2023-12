Fairfax Fin Hld Cum 5 Yr Rt G Prf Aktie: Das sind gute Nachrichten!

Die Aktie von Fairfax wird von fundamentalen Gesichtspunkten aus betrachtet als unterbewertet eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 7,46 insgesamt 35 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Versicherung" von 11,47. Aufgrund dieser Bewertung erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

Analysten schätzen die Aktie von Fairfax langfristig als "Gut"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analysten wurden 5 Bewertungen als "Gut" eingestuft, während keine als "Neutral" oder "Schlecht" bewertet wurden. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 1494 CAD, was einer Erwartung von 24,3 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs 1201,9 CAD beträgt. Basierend auf den Analystenschätzungen erhält die Aktie daher die Bewertung "Gut".

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Fairfax derzeit 1, was eine negative Differenz von -1,8 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Versicherung" ergibt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Fairfax eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.

Das Sentiment und der Buzz rund um Fairfax wurden über einen längeren Zeitraum analysiert. Dabei wurde eine erhöhte Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Wortbeiträge und die Rate der Stimmungsänderung festgestellt. Dies deutet auf eine starke Diskussionsintensität hin, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Allerdings war die Rate der Stimmungsänderung eher schlecht, mit einer identifizierten negativen Änderung, wodurch eine Einschätzung als "Schlecht"-Wert erfolgt. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Fairfax in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".