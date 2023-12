Fairfax Fin Hld Cum 5 Yr Rt G Prf Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Der Aktienkurs von Fairfax verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 58,95 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der Versicherungsbranche durchschnittlich um 16,46 Prozent, was bedeutet, dass Fairfax eine Outperformance von +42,49 Prozent im Branchenvergleich erzielt hat. Der Finanzsektor verzeichnete im letzten Jahr eine durchschnittliche Rendite von 6,49 Prozent, wobei Fairfax um 52,45 Prozent über diesem Durchschnitt lag. Aufgrund dieser Überperformance wurde dem Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie verliehen.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An 11 Tagen überwogen positive Themen in den Diskussionen, während an drei Tagen die negativen Themen überwogen. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen äußerten sich die Anleger vermehrt positiv über das Unternehmen Fairfax. Aufgrund dieser positiven Entwicklung wurde die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Analysten bewerten die Fairfax-Aktie derzeit ebenfalls mit "Gut". Von insgesamt 5 Bewertungen in den letzten zwölf Monaten waren alle positiv, es gab keine neutralen oder negativen Bewertungen. Obwohl es keine aktuellen Analystenupdates gibt, ergibt die durchschnittliche Kursprognose ein Aufwärtspotenzial von 24,58 Prozent, was wiederum einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Der Relative Strength Index (RSI) der Fairfax-Aktie in den letzten 7 Tagen liegt bei 54, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher eine neutrale Bewertung erhält. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 55,56, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale RSI-Bewertung für die Fairfax-Aktie.