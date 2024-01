Fairfax Fin Hld Cum 5 Yr Rt G Prf Aktie: Das gab es noch nie!

Weitere Suchergebnisse zu "MTR Corporation":

Die Analyse von Aktienkursen beinhaltet nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch weiche Faktoren wie die allgemeine Stimmung in Bezug auf das Unternehmen. In diesem Sinne haben Analysten die sozialen Plattformen genutzt, um die Stimmung rund um die Aktie von Fairfax zu messen. Die überwiegende Mehrheit der Kommentare und Befunde war positiv, und in den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen zu Fairfax diskutiert. Daher wurde die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Analysteneinschätzung hat es in den letzten zwölf Monaten insgesamt 5 Bewertungen für die Fairfax-Aktie gegeben, von denen alle 5 als "Gut" eingestuft wurden. Es gab keine neutralen oder schlechten Bewertungen. Zusammenfassend ergibt sich also ein "Gut"-Rating für die Aktie. Das durchschnittliche Kursziel, das von den Analysten festgelegt wurde, beträgt 1494 CAD, was ein Aufwärtspotential von 22,21 Prozent bedeutet. Basierend auf dem letzten Schlusskurs von 1222,51 CAD ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass die Stimmung in Bezug auf Fairfax in den letzten Wochen deutlich getrübt war. Dies führte zu einer "Schlecht"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat abgenommen, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Fairfax in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 58,95 Prozent erzielt. Dies stellt eine Outperformance von +40,87 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Versicherungsbranche dar, die im Durchschnitt nur um 18,08 Prozent gestiegen sind. Auch im Vergleich zum Finanzsektor, der eine mittlere Rendite von 10,16 Prozent erzielt hat, liegt Fairfax mit einer Überperformance von 48,78 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser starken Leistung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.