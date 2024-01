Fairfax Fin Hld Cum 5 Yr Rt G Prf Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Fairfax-Aktie zeigt Unterbewertung im Vergleich zur Branche

Die Aktie des Versicherungsunternehmens Fairfax wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 7,46 gehandelt, was im Vergleich zum Branchen-KGV von 11,55 eine Unterbewertung von 35 Prozent bedeutet. Aufgrund dieser fundamentalen Bewertung erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf den Relative Strength-Index wird die Fairfax-Aktie als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7 liegt bei 34,48, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 einen Wert von 45,51 aufweist, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Finanzsektor hat die Fairfax-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 58,95 Prozent erzielt, was 49,09 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Versicherung" liegt die Rendite mit 39,54 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Aufgrund dieser überdurchschnittlichen Performance erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von +16,41 Prozent ergibt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung aufgrund einer geringeren Abweichung von +2,28 Prozent.

Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating. Die aktuelle Lage der Fairfax-Aktie zeigt also eine Unterbewertung im Vergleich zur Branche und eine solide Performance in technischer und fundamentaler Hinsicht.