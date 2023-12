Fairfax Fin Hld Cum 5 Yr C Prf Aktie: Unglaubliche Entwicklung!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Fairfax-Aktie zeigt einen Wert von 54 für die letzten 7 Tage. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Ein Vergleich mit dem 25-Tage-RSI (55,56) bestätigt diese Einschätzung. Auch auf dieser Basis wird Fairfax als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung eine "Neutral"-Rating für Fairfax.

Analysten bewerten die Fairfax-Aktie aktuell als "Gut", basierend auf 5 positiven, 0 neutralen und 0 negativen Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es gibt keine neuen Analystenupdates aus dem letzten Monat. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet auf ein Aufwärtspotential von 24,58 Prozent hin, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Fairfax eine "Gut"-Bewertung basierend auf dieser Analyse.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Fairfax liegt bei 7, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt (KGV von 11,5) deutlich niedriger ist. Aus fundamentaler Sicht ist Fairfax daher unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken bezüglich der Fairfax-Aktie war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An 11 Tagen überwog die positive Stimmung, während an drei Tagen die negative Stimmung dominierte. In den letzten ein bis zwei Tagen war die Diskussion ebenfalls überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.