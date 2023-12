Fairfax Fin Hld Cum 5 Yr C Prf Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Finanzsektor hat die Aktie von Fairfax im vergangenen Jahr eine Rendite von 58,95 Prozent erzielt, was 52,31 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. In der Versicherungsbranche beträgt die durchschnittliche jährliche Rendite 16,12 Prozent, wobei Fairfax aktuell 42,83 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Laut Analystenmeinungen wird die Aktie von Fairfax langfristig als "Gut" eingestuft, basierend auf den Bewertungen von 18 Analysten, von denen 5 die Aktie als "Gut" bewertet haben. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 1494 CAD, was einer Erwartung von 24,3 Prozent entspricht, wobei der aktuelle Schlusskurs bei 1201,9 CAD liegt.

Fundamental gesehen wird die Aktie von Fairfax aufgrund ihres Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet betrachtet, da das KGV mit 7,46 insgesamt 35 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt von 11,47.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für Fairfax liegt bei 59,15, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 55,37, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Basierend auf diesem Gesamtbild erhält die Aktie von Fairfax daher ein Rating von "Neutral".

