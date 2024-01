Fairfax Fin Hld Cum 5 Yr C Prf Aktie: Gute Nachrichten, Schlechte Nachrichten

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Fairfax als Neutral-Titel zu bewerten. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Fairfax-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 34,48 und ein Wert für den RSI25 von 45,51, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 1,19 Prozent und liegt damit 1,58 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Versicherung, 2,77). Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Fairfax-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

Gemäß dem Anleger-Sentiment wurde über Fairfax in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv diskutiert. Die Anleger zeigen weiterhin hohes Interesse an positiven Themen, weshalb die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält.

Die Stimmung für Fairfax hat sich in den vergangenen Wochen deutlich verbessert, weshalb die Aktie eine "Gut"-Bewertung erhält. In den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, weshalb Fairfax eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Diskussionsstärke erhält. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut" bewertet.