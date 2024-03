Fairfax Fin Hld Cum 5 Yr C Prf Aktie: Eine neue Chance!

Der Versicherungskonzern Fairfax wird von Analysten als unterbewertet eingestuft, was auf einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 10,6 basiert, welches unter dem Branchendurchschnitt von 11,06 liegt. Somit erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Fairfax bei 1195,58 CAD liegt, während die Aktie selbst auf 1496,48 CAD steigt. Dies führt zu einer positiven Bewertung basierend auf der Distanz zum GD200 von +25,17 Prozent und zum GD50 von +6,61 Prozent. Insgesamt erhält die Aktie somit eine Gesamtbewertung von "Gut".

Langfristig wird die Fairfax-Aktie auch von Analysten positiv eingeschätzt, mit 5 "Gut"-Bewertungen und einem Kursziel von 1650 CAD, was auf eine potenzielle Performancesteigerung von 10,26 Prozent hindeutet. Somit wird die Aktie auch von Analysten insgesamt als "Gut" bewertet.

Die technische Analyse des Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Fairfax-Aktie bei einem RSI von 57,94 und einem RSI25 von 34,31 als "Neutral" eingestuft wird.

Insgesamt kann die Fairfax-Aktie aufgrund fundamentaler und technischer Analysen sowie der Einschätzung von Analysten mit einer positiven Bewertung von "Gut" bewertet werden.

