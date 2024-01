Fairfax Aktie: Jetzt aber!

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie von Fairfax als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen einen Wert zwischen 0 und 100 zu. Der Wert für den RSI7 beträgt 34,48, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der Wert für den RSI25 bei 45,51 liegt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf Sentiment und Buzz lassen sich starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung für Fairfax hat sich in den vergangenen Wochen deutlich verbessert, wodurch die Aktie von uns eine "Gut"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, zeigt für Fairfax in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität, wodurch eine "Neutral"-Bewertung resultiert. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

Im fundamentalen Vergleich ist Fairfax unserer Meinung nach unterbewertet im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Versicherung). Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 7,46 gehandelt, was einem Abstand von 35 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 11,55 entspricht. Somit ergibt sich auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung.

In den letzten zwölf Monaten liegen für Fairfax 5 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Aus dem letzten Monat gibt es keine Analystenupdates zu Fairfax. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 1494 CAD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs von 1252,81 CAD könnte die Aktie somit um 19,25 Prozent steigen, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Somit erhält die Fairfax-Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung aus Sicht der Analysten.