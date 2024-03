Fairfax Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

Die langfristige Meinung von Analysten zur Fairfax-Aktie ist positiv, mit insgesamt 5 "Gut" Bewertungen. Kurzfristig wurden innerhalb eines Monats 2 "Gut" Bewertungen abgegeben, was die positive Einschätzung bestätigt. Das Kursziel der Analysten liegt bei 1650 CAD, was eine potenzielle Performance von 9,08 Prozent darstellt, basierend auf dem aktuellen Kurs von 1512,61 CAD. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie insgesamt eine Einstufung von "Gut" von der Redaktion.

Im Vergleich zum Finanzsektor liegt die Rendite der Fairfax-Aktie um 58 Prozent über dem Durchschnitt, während die Versicherungsbranche eine mittlere Rendite von 24,4 Prozent aufweist und Fairfax mit 33,6 Prozent deutlich übertrifft. Diese starke Performance im vergangenen Jahr führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende liegt Fairfax mit 1,61 % unter dem Branchendurchschnitt von 2,8 %, was zu einer Bewertung von "Schlecht" in diesem Bereich führt.

Der Relative Strength-Index ergibt eine neutrale Bewertung für die Fairfax-Aktie. Der RSI7 liegt bei 18,43, was eine "Gut" Empfehlung darstellt, während der RSI25 bei 41,7 liegt und somit eine "Neutral" Einstufung ergibt. Insgesamt wird die Aktie basierend auf dem Relative Strength Indikator als "Gut" eingestuft.