Fairchild Gold Aktie: Jetzt wird es konkret!

Die Fairchild Gold-Aktie wird derzeit charttechnisch betrachtet und zeigt eine negative Entwicklung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses beträgt aktuell 0,05 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 0,02 CAD liegt, was einer Abweichung von -60 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 0,03 CAD über dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von -33,33 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Fairchild Gold-Aktie daher mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine kaum vorhandene Rate der Stimmungsänderung, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) liegt bei 100, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, zeigt hingegen eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment ist neutral, da weder positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen in den sozialen Medien zu verzeichnen waren. Die Meinungsmarkt zeigte sich in den vergangenen Tagen weder positiv noch negativ, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.