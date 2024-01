Fair Isaac-Anleger dürfen nicht länger zögern!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, basierend auf den Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit. Der RSI für Fair Isaac liegt derzeit bei 36,42 Punkten für die letzten 7 Tage, was auf ein neutrales Rating hinweist. Der RSI25, der die letzten 25 Tage betrachtet, liegt bei 37,45 Punkten und weist ebenfalls auf ein neutrales Rating hin.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt gemischte Reaktionen. Während in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert diskutiert wurden, gab es in den letzten zwei Wochen überwiegend negative Bewertungen. Insgesamt ergibt dies eine neutrale Einstufung der Anleger-Stimmung.

Analysten bewerten die Aktie von Fair Isaac auf langfristiger Basis als "Gut". Von 18 Analysten, die ihre Bewertungen abgegeben haben, werden 6 als Gut, 2 als Neutral und 1 als Schlecht eingestuft. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 780,13 USD, was einer Erwartung von -35 Prozent entspricht und somit zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende liegt Fair Isaac mit 0 % unter dem Branchendurchschnitt von 2,23 % für Software. Dies führt zu einer schlechten Bewertung in Bezug auf die Ausschüttung.

Insgesamt erhält Fair Isaac daher bei der Analyse basierend auf dem RSI, der Anleger-Stimmung, den Analysteneinschätzungen und der Dividende eine neutrale Bewertung.