Fair Isaac Aktie: Der absolute Knall!

Die Fair Isaac-Aktie wird derzeit von der technischen Analyse positiv bewertet, da sie sich mit einem Kurs von 1280,02 USD um 26,98 Prozent über der 200-Tage-Linie (GD200) von 1008,07 USD befindet. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 1263,31 USD, was einer Differenz von +1,32 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einstufung auf Basis der beiden Zeiträume.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Fair Isaac, mit vier positiven und zehn negativen Tagen. Allerdings waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegend positiv, was zu einer "Neutral"-Einschätzung basierend auf der Stimmungsanalyse führt. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit in die "Schlecht"-Richtung zeigte, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für dieses Kriterium führt. Insgesamt erhält Fair Isaac von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt die Rendite von Fair Isaac mit 89,69 Prozent um 403 Prozent unter dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur "Software"-Branche mit einer mittleren Rendite von 911,89 Prozent liegt die Aktie mit 822,2 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Fair Isaac bei 79,26, was über dem Branchendurchschnitt von 69,45 liegt. Daher wird die Aktie aus fundamentaler Sicht als überbewertet eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Basis.