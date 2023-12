Fair Isaac Aktie: So kann es weitergehen!

In den sozialen Netzwerken herrschte in den letzten Tagen eine überwiegend positive Stimmung unter den Anlegern. Acht Tage lang dominierten positive Themen die Diskussion, während an fünf Tagen negative Themen im Vordergrund standen. In den letzten ein bis zwei Tagen hat sich die Unterhaltung der Anleger auch verstärkt auf positive Themen bezogen, die das Unternehmen Fair Isaac betreffen. Dies führte dazu, dass die Redaktion die Aktie als "Gut" bewertet. Statistische Auswertungen basierend auf großen historischen Datenmengen haben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen ergeben. Es gab konkret 7 "Gut"-Signale und kein "Schlecht"-Signal, was zu einer "Gut"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Insgesamt ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent und liegt damit 2,3 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Software, 2,3). Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Fair Isaac-Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

Die Fair Isaac-Aktie wird derzeit von Analysten mit "Gut" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 6 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Fair Isaac vor. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten (780,13 USD) ergibt ein Abwärtspotential von -32,09 Prozent, was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Fair Isaac eine "Neutral"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Fair Isaac derzeit als "Gut" einzustufen. Der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 842,1 USD, womit der Kurs der Aktie (1148,77 USD) um +36,42 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der letzten 50 Tage liegt bei 996 USD, was einer Abweichung von +15,34 Prozent entspricht. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut"-Wert einzustufen. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Gut".