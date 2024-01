Fair Isaac Aktie: Jetzt sollte man sich Sorgen machen!

Die Fair Isaac-Aktie hat in verschiedenen Bereichen gemischte Bewertungen erhalten. In Bezug auf die Dividendenrendite liegt sie 2,25 Prozent unter dem Branchendurchschnitt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Das Anleger-Sentiment zeigt sich neutral, obwohl in den sozialen Medien hauptsächlich negative Meinungen geteilt wurden. Es gab jedoch auch einige positive Signale in den kommunikativen Tätigkeiten. In der technischen Analyse erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung aufgrund des Schlusskurses, der über dem 200-Tages-Durchschnitt und dem 50-Tages-Durchschnitt liegt. Hingegen ist die Aktie aus fundamentaler Sicht mit einem KGV von 70,83 überbewertet und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 58,89.

