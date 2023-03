Fafrees bringt in der EU fünf technologisch fortschrittliche E-Bikes mit großer Reichweite auf den Markt.

Berlin, 28. März 2023 (ots/PRNewswire) -Fafrees (https://www.fafreesebike.com/) ist begeistert, in der ersten Jahreshälfte 2023 fünf neue City-E-Bikes für lange Strecken auf dem EU-Markt einzuführen. Als einer der renommiertesten Spezialisten für Elektroräder in Europa sind wir bestrebt, unseren Kunden das komfortabelste und innovativste Reiseerlebnis zu bieten.Unser neues E-Bikes verfügen über modernste Technologie und hochwertige Komponenten, um ein möglichst reibungsloses und effizientes Fahren zu bieten. Das City-E-Bike mit Mittelmotor FM8 (https://www.fafreesebike.com/collections/ebikes/products/copy-of-fafrees-fm8-with-mid-drive-motor) wird beispielsweise von einem abnehmbaren und abschließbaren 14,5-AH-Röhrenakku betrieben, die Ihre Reichweite mit einer einzigen Ladung auf bis zu 120 km erweitern kann. Mit der 9-Gang-Schaltung und dem Umwerfer von Shimano erleben Sie ein flüssiges und präzises Schalten.Für noch mehr Leistung und Drehmoment bietet das City-E-Bike FM9 (https://www.fafreesebike.com/collections/ebikes/products/fafrees-fm9) mit Mittelmotor ein Drehmoment von bis zu 65 Nm und einen Röhrenakku mit 15 AH. Das kontrastierende LCD-Display bietet Ihnen alle notwendigen Informationen über Ihre Fahrt und Sie können bis zu 120 km mit einem einzigen Ladevorgang fahren.Sowohl FM8 (https://www.fafreesebike.com/collections/ebikes/products/copy-of-fafrees-fm8-with-mid-drive-motor) als auch FM9 (https://www.fafreesebike.com/collections/ebikes/products/fafrees-fm9) gehören zur gleichen Serie und sind mit StVZO-konformen Fahrradleuchten und einer hydraulischen Federgabel ausgestattet.Wenn Sie nach einem E-Bike suchen, das sich jedem Straßenzustand anpassen kann, sollten Sie das FF20 Polar (https://www.fafreesebike.com/collections/ebikes/products/fafrees-ff20-polar) in Erwägung ziehen. Dieses Modell mit dicken Reifen verfügt über 20*4,0-Reifen und einen dualen Akku mit 48 V und 10,4 AH, der einzeln oder zusammen verwendet werden kann. Im PAS-Modus können Sie bis zu 160 km fahren.Unser City-E-Bike F28 Pro (https://www.fafreesebike.com/collections/ebikes/products/fafrees-f28-pro) wurde für Straßen in der Stadt entwickelt und verfügt über einen bürstenlosen 250-W-Motor, einen verstellbaren Sitzschlauch, einen Lenker und einen bequemen italienischen Sattel. Es ist auch sehr feminin.Schließlich ist das City-E-Bike F20 Light (https://www.fafreesebike.com/collections/ebikes/products/fafrees-f20-light) die neueste Ergänzung unserer F20-Serie. Es ist leicht, bequem und perfekt für den täglichen Gebrauch durch die ganze Familie. Dank dem 14,5-Ah-Akku mit hoher Kapazität können Sie bis zu 110 km mit einer einzigen Ladung fahren.Der europäische E-Bike-Markt wächst schnell, und Fafrees hat sich vorgenommen, die innovativsten und hochwertigsten Produkte für unsere Kunden zu produzieren. Wir freuen uns darauf, auch in den kommenden Jahren ein konkurrenzloses Benutzererlebnis zu bieten.KONTAKT: marketing@fafreesebike.comFoto – https://mma.prnewswire.com/media/2038939/image_5027098_8335419.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/fafrees-bringt-in-der-eu-funf-technologisch-fortschrittliche-e-bikes-mit-groWer-reichweite-auf-den-markt-301783183.htmlPressekontakt:+86 15768141063Original-Content von: Fafrees E-bike, übermittelt durch news aktuell