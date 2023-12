Faes Farma Aktie: Ruhig bleiben!

Die Faes Farma-Aktie wird mithilfe einer technischen Analyse betrachtet, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu bestimmen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie der letzten 200 Handelstage beträgt 3,17 EUR, was darauf hindeutet, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau liegt. Basierend auf dieser Analyse wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (3,07 EUR) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe diesem Durchschnitt, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Anlegerstimmung wurde Faes Farma in den letzten zwei Wochen von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Auch wurden in den vergangenen Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert diskutiert. Aufgrund dieser Auswertung lässt sich die Anleger-Stimmung als "Gut" einstufen.

Die Stimmung und das Interesse der Anleger rund um die Aktien werden neben Bankanalysen auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Internetnutzern bestimmt. Bei Faes Farma ergibt die Untersuchung eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Veränderungen und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes.

Um festzustellen, ob die Faes Farma-Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, wurde der Relative Strength Index (RSI) betrachtet. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage (59,46 Punkte) als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis (38,94 Punkte) liegen in einem Bereich, der weder "überkauft" noch "überverkauft" ist. Daher erhält die Aktie in Bezug auf den RSI eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird Faes Farma somit in allen analysierten Kriterien mit einem "Neutral"-Rating versehen.